В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от цифровой экосистемы МТС проанализировали кинопредпочтения татарстанцев за период новогодних каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители республики встретили новый 2025 год.

Предпочтения жителей региона с 31 декабря по 2 января и в период Рождества отличались. Так, в первые дни новогодних каникул татарстанцы отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Татарстана в новогодний период стали один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер» (12+) по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым; новый сезон сериала «Успешный» (18+) с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым; сериал «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным; кинокартины «Зять» (16+) и «Омар в большом кино» (0+).

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди татарстанцев в новогодние каникулы стали «Один Дома» (12+), «Великая» (18+), «Леди Баг и супер-кот» (6+), «Постучись в мою дверь» (16+) и «Спасти Санту» (0+).

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других татарстанцы отдавали предпочтение просмотру телеканалов Россия 1, ТНТ, Первый канал, РЕН, СТС.