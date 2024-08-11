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Рождество Николая Чудотворца: что обязательно сделать 11 августа

В православном календаре 11 августа выделен как...

ykintras.ru

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В православном календаре 11 августа выделен как день, когда верующие отмечают Рождество святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Эта дата также ассоциируется с памятью святого мученика Каллиника Киликийского, известного как Калинник.

Традиции и запреты связанные с этим днём

Основное правило этого дня — сохранять мир и гармонию с окружающими. Верится, что споры и обиды могут привлечь неблагоприятные последствия от святого Николая. Решение финансовых вопросов в этот день также считается нежелательным, ведь это может усилить финансовые трудности. Однако благотворительность, напротив, может принести финансовую удачу.

Категорически запрещается повреждать калину или загрязнять местность вокруг неё, так как считается, что это может привести к потере здоровья. В этот день хорошей приметой считается устраивать свадьбу, посещать друзей и родственников с подарками, убираться в доме и посещать могилы близких.

Погодные приметы 11 августа

Погода этого дня также носит прогностическое значение. Если грибов в лесу мало, предсказывается холодная зима. Ясная и тёплая погода 11 августа обещает аналогичную осень. Отсутствие утренних заморозков указывает на тёплое начало сентября.

Важные праздники августа

Август богат на православные праздники: Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа, а также Успенский пост, который добавляет духовного содержания последнему летнему месяцу. Эти даты важны для глубокой религиозной практики и укрепления веры среди православных верующих.

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