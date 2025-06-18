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Российский футбол получит поддержку от телекома

МегаФон и Российский футбольный союз продлили с...

пресс-служба ПАО «МегаФон»

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МегаФон и Российский футбольный союз продлили соглашение о партнёрстве. Как и в предыдущие годы сотовый оператор будет телеком-партнёром сборной России, а также станет активным участником совместной с РФС деятельности по популяризации футбола в стране.

Новое соглашение было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме — 2025. Документ действует до конца 2028 года и предусматривает расширенное сотрудничество МегаФона и РФС в программах и проектах по развитию отечественного футбола.

Первое партнёрское соглашение между сторонами было заключено еще в 2010 году. После чего МегаФон стал официальным телеком-партнером сборной России по футболу и продолжает им оставаться.

Помимо сотрудничества с национальной сборной, МегаФон уже 20 лет организовывает Всероссийский чемпионат по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». За это время в турнире приняли участие более 41 тысячи детей. Традиционно турнир активно поддерживается известными спортсменами, олимпийскими чемпионами, региональными властями, а также Российским футбольным союзом. В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии «#МЫВМЕСТЕ — 2024» в номинации «Ответственный бизнес».

«РФС и МегаФон имеют многолетний и разносторонний опыт сотрудничества, поэтому новое соглашение — это логичное продолжение нашей истории партнёрства. Уверен, что совместные инициативы позволят привлечь к спорту ещё больше молодых людей, поддержать развитие детско-юношеских команд и внести вклад в формирование здорового образа жизни среди населения. Кроме того, наше взаимодействие станет примером эффективного объединения усилий бизнеса и спортивных организаций ради достижения общих целей», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«МегаФон — надёжный партнёр РФС, мы ценим долгосрочный вклад компании в поддержку не только национальной сборной, но и программ, охватывающих массовый и детско-юношеский спорт. Продление соглашения позволит нам расширить сотрудничество и реализовать новые инициативы, направленные на развитие самого популярного вида спорта в России», — подчеркнул генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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