Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Российские теннисистки получили стартовый сет на Олимпиаде

В Париже на Олимпийских играх 2024 года российс...

metaratings.ru

Подписаться в Telegram

В Париже на Олимпийских играх 2024 года российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер добились значительного успеха, обыграв итальянскую пару в стартовом сете с уверенным счётом 6:2. Этот первый сет стал ключевым моментом в финале соревнований, заложив основу для возможной победы нашего дуэта в одной из самых ожидаемых дуэлей турнира.

Их выступление отличалось высокой скоординированностью и мастерством, что позволило им взять верх над соперниками в важнейшем моменте игры. Победа в первом сете дала россиянкам не только статистическое преимущество, но и моральный подъём, который, без сомнения, будет поддерживать их на протяжении всего матча.

События на теннисном корте Олимпийских игр в Париже продолжают привлекать внимание спортивных фанатов по всему миру, а выступление Андреевой и Шнайдер уже вызвало много позитивных откликов среди экспертов и болельщиков, сообщает РИА Новости.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

сетка на вентиляцию от тараканов клеевая

Новости Татарстана

день назад

Как выбрать идеальный арбуз?

Интересное в Казани

3 дня назад

Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира

стоимость затирки швов плитки за квадратный метр в Екатеринбурге

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Новости Казани

день назад

«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Новости Татарстана

6 часов назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Казани

день назад

В Казани подтверждено строительство завода для высоких технологий от АО «ПРОМТЕХ-Казань»
Лонгриды
2 дня назад

Угроза лихорадки Западного Нила: что нужно знать татарстанцам

В Татарстане началось распространение опасного ...

Новости Татарстана

10 часов назад

Кот Симба: новый сотрудник Московского зоопарка

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Татарстана

10 часов назад

Благоустройство Татарстана: 75% работ завершено по программе «Наш двор»

Новости Татарстана

13 часов назад

Казанский аэропорт получит 7,7 миллиарда рублей на реконструкцию
Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллио...
Новости Татарстана
6 часов назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Татарстана

13 часов назад

Я выбираю небо: Казанский авиационный фестиваль с концертом Dabro

Армия и оружие

13 часов назад

Готовим к службе: в Татарстане расширяется программа обучения для новобранцев

Новости Татарстана

14 часов назад

Удобство и вкус: встречайте нетающее мороженое на российском рынке
Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре
Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы ...
Новости Татарстана
6 часов назад

Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы на велосипедах