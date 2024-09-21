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Россияне в шоке: за вклады в банках теперь начнут начислять налог

С 2024 года россияне снова начнут платить налог...

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С 2024 года россияне снова начнут платить налог на проценты по банковским вкладам после двухлетнего периода освобождения, объявленного Президентом Владимиром Путиным на 2022-2023 годы. Это изменение активируется с начала введения соответствующего закона 1 января 2021 года, и вновь актуализирует вопрос налоговых обязательств для владельцев депозитов.

Как устроена система налогообложения процентов?

Владельцам депозитов следует уплатить налог по ставке 13% на доходы до 5 миллионов рублей, и 15% на сумму, превышающую этот порог. Важно отметить, что налогообложению подлежат исключительно проценты, начисленные на депозит, а не вся сумма вклада.

Подробности о сроках и льготах

Владельцы вкладов должны оплатить налог до 5 декабря каждого года. Если этот день приходится на выходной, срок уплаты переносится на следующий рабочий день, что актуален для 2024 года, когда последний день уплаты налога — 2 декабря, понедельник.

Какие есть исключения из правил?

Процентный доход, не превышающий определенного порога, не будет облагаться налогом. Этот порог ежегодно определяют, опираясь на то, какая на данный момент максимальная ключевая ставка Центробанка, умноженная на миллион рублей. К примеру, когда ключевая ставка 16%, то порог освобождения от налога будет 160 тысяч рублей.

Примеры для наглядности

Представим двух вкладчиков: один из них заработал процентами 100 000 рублей и освобожден от налога благодаря не превышению установленного порога. Второй, с доходом в 200 000 рублей, должен заплатить налог в размере 5 200 рублей, поскольку это 13% от разницы между его доходом и льготной суммой.

Как производится уплата налога?

Банки автоматически передают всю необходимую информацию в налоговые органы, освобождая вкладчиков от необходимости самостоятельно заполнять налоговую декларацию. Налоговая служба выставляет сумму к оплате, которая отображается в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, где и можно осуществить платеж.

Эти меры требуют повышенного внимания от владельцев вкладов, чтобы своевременно выполнить все необходимые налоговые обязательства и избежать штрафов.

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