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Россияне в шоке: в квитанции ЖКХ впишут две новые графы

Россияне в шоке: в квитанции ЖКХ впишут две новые графы

smartik.ru

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Гражданам России рассказали о новых правилах в оплате жилищно-коммунальных услуг, которые не обрадуют, сообщает информационный портал progorod58.

Нововведение заключается в том, что с 1 ноября 2023 года в квитанциях на ЖКУ появятся две дополнительные строки расходов: первая за отопление, вторая за домофон.

Во многих субъектах РФ идет переход на оплату отопления по факту. Другими словами, расходы на отопление будут снижаться в теплые времена года, а в холодные - увеличиваться.

Дополнительная плата за домофон коснется жителей тех домов, которые перешли под управление другой управляющей компании, а плата по данной услуге не начислялась им с июня по сентябрь 2023 года.

Добавим, что для россиян введут систему рассрочки на год для оплаты ЖКУ, чтобы облегчить платежи граждан при предстоящем большом росте тарифов в холодное время года.

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