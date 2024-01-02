Россияне в радостном шоке: пенсионный возраст все-таки решили снизить до 55/60 лет

Стало известно, что несмотря на установленный российским законодательством возраст выхода на пенсию в 60 и 65 лет, у некоторых граждан Российской Федерации есть полное право выйти на заслуженный отдых раньше, пишет PRIMPRESS.

Пенсионная реформа, вступающая в силу в наступившем 2024 году, предполагает ужесточение условий для выхода на пенсию для большинства граждан, требуя 15 лет стажа и 28,2 ИПК.

Однако предусматриваются исключения для определенных категорий граждан, позволяющие им выйти на пенсию раньше: лица с накопленным 42-летним стажем (мужчины) или 37-летним стажем (женщины) смогут выйти на заслуженный отдых в 55 и 60 лет соответственно.

Кроме того, снижение пенсионного возраста будет доступно тем, кто работал на условиях, установленных для жителей Крайнего Севера.