«Россияне стали больше есть»: депутат Госдумы назвал важную причину взрывного роста цен

Глава Государственной думы по промышленности и торговли Российской Федерации Владимир Гутенев выразил мнение о том, почему в нашей стране резко выросли цены на яйца и куриное мясо.

Согласно словам депутата Гутенева в интервью с «Думой ТВ», стоимости яиц и курицы резко возросли, так как граждане России стали больше есть, и в целом качество жизни россиян увеличилось. Иначе говоря, цены начали стремительно расти, потому что жители страны начали употреблять больше мясной продукции, включая диетическое куриное мясо.

Владимир Гутенев добавил, что Государственная дума вовремя заметила и отследила резкое увеличение спроса на яйца и курицу, который не соответствует производству, поэтому в настоящее время власти закупают яйца в Азербайджане, Турции и Иране.