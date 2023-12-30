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Россияне потеряли дар речи: пенсионный возраст все-таки решили снизить до 55/60 лет

Россияне потеряли дар речи: пенсионный возраст все-таки решили снизить до 55/60 лет

tver24.com

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Гражданам РФ сообщили о правилах выхода на пенсию в 2024 году. Вместе с тем стало известно, что многие категории россиян могут выйти на пенсию раньше установленных 60 и 65 лет, пишет PRIMPRESS.

Всем известно, что пенсионная реформа, которая повышает пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, была принята еще 5 лет назад. Тем не менее у некоторых россиян сохраняется право выйти на пенсию раньше установленных российским законодательством лет.

В возрасте 58/63 лет в 2024 году могут выйти на заслуженный отдых россияне женского и мужского пола соответственно, однако для этого нужно будет доказать пятнадцатилетний официальный трудовой стаж.

Вместе с тем людям, у которых есть 42 и 37 лет страхового стажа, также будет предоставлена возможность выйти на пенсию раньше установленного возраста.

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