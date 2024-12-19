Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Россияне получат до 49 тысяч рублей на карты 25 декабря: кому положена выплата

Министерство труда и социальной защиты России о...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Министерство труда и социальной защиты России объявило, что пособия на детей за декабрь 2024 года будут выплачены досрочно.

Граждане, имеющие право на эти выплаты, смогут получить средства уже 25 декабря, что раньше стандартных сроков, запланированных на начало января. Решение направлено на то, чтобы семьи могли обеспечить комфортную подготовку к новогодним праздникам.

Почему выплаты перенесли?

Основной причиной досрочной выплаты является стремление властей поддержать семейные бюджеты в преддверии праздничного периода. Это особенно актуально для семей с низкими доходами, где каждая рубль имеет значение, особенно перед Новым годом, когда расходы на подарки, продукты и праздничное настроение существенно возрастают.

Кому полагаются выплаты?

Пособия предназначены для семей, соответствующих следующим критериям:

  • Семьи с детьми до 18 лет, в том числе многодетные.
  • Родители-одиночки или семьи, где доходы ниже прожиточного минимума.
  • Граждане, получающие помощь на детей через государственные социальные программы.

Как получить пособие?

Досрочная выплата будет перечислена на те же банковские счета или карты, которые граждане ранее указывали в своих заявлениях. Тем, кто получает пособие на почте, средства также будут доступны с 25 декабря.

Гражданам не нужно подавать дополнительные заявления или обращаться в органы социальной защиты – процесс автоматизирован.

Экономическое значение досрочных выплат

Эксперты отмечают, что такой шаг со стороны государства может позитивно сказаться не только на отдельных семьях, но и на экономике в целом. Увеличение потребительских расходов перед праздниками может стимулировать внутренний рынок и розничную торговлю.

Призывы к внимательности

Вместе с тем власти предупреждают о возможных мошеннических схемах. Гражданам рекомендуют внимательно проверять информацию о выплатах и не доверять сомнительным сообщениям, касающимся якобы новых условий получения пособий.

Решение о досрочной выплате пособий на детей – важная инициатива, направленная на поддержку российских семей в сложный экономический период. Для многих это станет хорошей новостью, которая позволит встретить Новый год с большей уверенностью в завтрашнем дне.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

Важное в РТ

день назад

17 тыс. аккредитивов открыли жители регионов в Волго-Вятском банке Сбербанка

фирмы по уничтожения грибка в квартире

Лонгриды

18 часов назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Важное в РТ

3 дня назад

Среди татарстанских предпринимателей растет спрос на образовательные услуги

артисты без посредников в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали

Новости Татарстана

день назад

Сына главы Квалификационной коллегии судей РТ подозревают в поддержке терроризма

Новости Татарстана

21 час назад

Директора предприятия будут судить за неуплату налогов в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Житель Бугульмы изнасиловал дочь знакомых и заснял это на видео

Новости Татарстана

день назад

Популярный в Челнах блогер и стилист Земфира Султанова ушла из жизни
Новости Казани
день назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Казань осуществила значительный прорыв в обновл...

Новости Татарстана

35 минут назад

Челнинка замуровала себя в машине, чтобы авто не забрали приставы

Новости России

22 часа назад

Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX

Новости Татарстана

час назад

Президент России высказался о том, когда ВСУ выбьют из Курской области

Новости Татарстана

2 часа назад

Владимир Путин: Зарплаты в России в реальном выражении в 2024 выросли на 9%
Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили...
Новости Татарстана
2 дня назад

Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин

Новости Казани

2 часа назад

Сотрудники Росгвардии задержали воров в магазине Казани

Новости Казани

2 часа назад

На капремонт МКДЦ потратят более 500 млн рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

Убившей брата-инвалида жительнице Татарстана вынесли приговор
Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучш...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году