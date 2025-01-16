Россиянам предстоит насладиться рядом новых длинных выходных – когда они начнутся

В наступившем 2025 году россиян ожидает несколько периодов длительных выходных, предоставляющих отличную возможность для отдыха и путешествий.

Февраль и март: праздники и выходные

День защитника Отечества: 22 и 23 февраля (суббота и воскресенье) предоставят два выходных дня.

Международный женский день: 8 и 9 марта (суббота и воскресенье) также будут нерабочими днями.

Майские праздники: двойная порция отдыха

В мае 2025 года предусмотрены два периода длительных выходных:

Праздник Весны и Труда: с 1 по 4 мая (четверг — воскресенье).

День Победы: с 8 по 11 мая (четверг — воскресенье).

Эти периоды предоставляют отличную возможность для коротких путешествий и активного отдыха.

Идеи для недорогого отдыха в праздничные дни

Путешествия по малым городам России: посетите небольшие города с богатой историей и культурой. Например, Шуя в Ивановской области известна своим мыловарением и уютной атмосферой.

Активный отдых на природе: рассмотрите варианты велотуров или сплавов по рекам в национальных парках, таких как Мещера во Владимирской области. Это позволит насладиться природой и провести время активно.

Культурные выходные: посетите музеи и выставки в соседних городах. Многие учреждения предлагают бесплатный или льготный вход в праздничные дни.

Советы по безопасности во время коротких путешествий

Планирование маршрута: заранее изучите маршрут и особенности местности, чтобы избежать неожиданных ситуаций.

Бронирование жилья: рекомендуется заранее бронировать места проживания, особенно в популярных туристических направлениях, чтобы избежать переплат и неудобств.

Меры предосторожности: соблюдайте правила дорожного движения, используйте средства индивидуальной защиты и имейте при себе аптечку первой помощи.

Информирование близких: сообщите родственникам или друзьям о своих планах и маршруте путешествия.

Используя предстоящие выходные дни, можно организовать интересный и бюджетный отдых, который принесет новые впечатления и заряд энергии.

