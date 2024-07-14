Россиянам предоставили простую возможность заработать на первоначалку по ипотеке всего за 1 месяц
dp.ru
В Татарстане стартовала уникальная акция, направленная на стимулирование жителей региона участвовать в вербовке новых контрактников для Министерства обороны России. Каждый, кто сможет уговорить другого человека подписать контракт с армией, получит вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Эта кампания уже начала активно обсуждаться в местных СМИ и на популярных платформах.
Инициатива, которую поддерживают как государственные СМИ, так и местные администрации, направлена на повышение числа контрактников, готовых служить в Вооруженных силах России. Сведения о кампании размещены на сайте heroes-tatarstan.ru, который оперирует под эгидой ДОСААФ и Министерства обороны. По данным источников, сайт привлекает от 60 до 220 посетителей в день, что указывает на значительный интерес к предложению.
Кроме того, в Татарстане была увеличена единовременная выплата за подписание контракта. Теперь, включая муниципальные доплаты, она составляет до 1,5 млн рублей, что делает службу в армии еще более привлекательной для местных жителей.
Эта инициатива в Татарстане является примером активных усилий региональных властей по поддержке национальной оборонной стратегии через привлечение граждан к контрактной службе. Она подчеркивает важность участия общества в оборонной деятельности страны и предлагает конкретные стимулы для тех, кто готов в этом участвовать.
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