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Россиянам предоставили простую возможность заработать на первоначалку по ипотеке всего за 1 месяц

Интересный момент кампании заключается в том, что ранее, 9 июля, за привлечение новобранца предлагали 50 тысяч рублей, однако недавно сумма была удвоена до 100 тысяч

dp.ru

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В Татарстане стартовала уникальная акция, направленная на стимулирование жителей региона участвовать в вербовке новых контрактников для Министерства обороны России. Каждый, кто сможет уговорить другого человека подписать контракт с армией, получит вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Эта кампания уже начала активно обсуждаться в местных СМИ и на популярных платформах.

Инициатива, которую поддерживают как государственные СМИ, так и местные администрации, направлена на повышение числа контрактников, готовых служить в Вооруженных силах России. Сведения о кампании размещены на сайте heroes-tatarstan.ru, который оперирует под эгидой ДОСААФ и Министерства обороны. По данным источников, сайт привлекает от 60 до 220 посетителей в день, что указывает на значительный интерес к предложению.

Интересный момент кампании заключается в том, что ранее, 9 июля, за привлечение новобранца предлагали 50 тысяч рублей, однако недавно сумма была удвоена до 100 тысяч. Это увеличение вознаграждения является частью стратегии по усилению мотивации среди граждан. Претендовать на выплату могут не только друзья и родственники потенциальных новобранцев, но и сотрудники военкоматов, администраций и других ведомств.

Кроме того, в Татарстане была увеличена единовременная выплата за подписание контракта. Теперь, включая муниципальные доплаты, она составляет до 1,5 млн рублей, что делает службу в армии еще более привлекательной для местных жителей.

Эта инициатива в Татарстане является примером активных усилий региональных властей по поддержке национальной оборонной стратегии через привлечение граждан к контрактной службе. Она подчеркивает важность участия общества в оборонной деятельности страны и предлагает конкретные стимулы для тех, кто готов в этом участвовать.

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