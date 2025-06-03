Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Россиян порадовали ростом зарплат: названы профессии, где будут платить от 100 000 в месяц

По разным оценкам, средняя зарплата по России к...

equipnet.ru

Подписаться на Дзен.канал

По разным оценкам, средняя зарплата по России к концу 2025 года вырастет примерно до 100 тысяч рублей (до вычета налогов), сообщает издание «Известия».

После учёта налогов это около 87 тысяч рублей. Прогнозы варьируются от 97 тысяч рублей по версии ПСБ до 102,7 тысячи от Минэкономразвития.

В начале года средняя зарплата составляла 89 тысяч рублей, что означает рост примерно на 12% за 12 месяцев. Для сравнения, в 2024 году рост достигал 18%. При этом прогнозируемая инфляция на уровне 7,6% не превысит темпы повышения зарплат, что говорит о реальном увеличении доходов населения.

Где сейчас платят больше 100 тысяч?

Уже в шести отраслях зарплаты выше 100 тысяч рублей в месяц: добыча полезных ископаемых, IT и связь, наука и техника, финансы и страхование, строительство, транспортировка и хранение. По динамике роста лидирует обрабатывающая промышленность.

Также заметный рост зарплат ожидается на предприятиях, работающих на госзаказ, в металлургии, машиностроении и производстве оборудования.

Кто останется без повышения?

Бюджетники — педагоги, медики, соцработники, а также сельское хозяйство вряд ли увидят значительное увеличение зарплат, если не произойдёт индексация выше уровня инфляции.

Причины замедления роста зарплат

  1. Кредитно-денежная политика Центробанка ограничивает доступ предприятий к капиталу.
  2. Повышение налога на прибыль снижает возможности для увеличения фондов оплаты труда.
  3. Общая экономическая динамика замедляется: прогноз роста ВВП на 2025 год составляет 2,5%, что почти вдвое ниже показателя прошлого года.
  4. Работодатели фокусируются на удержании ключевых специалистов, предлагая им лучшие условия, но рост зарплат замедляется.

Рынок труда

Кадровый дефицит постепенно сокращается, а число вакансий уменьшается. Уровень безработицы, сейчас около 2,3–2,4%, к концу года может вырасти до 3%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Лечиться выгодно — реально: клиники Казани со скидками и полезными советами

от чего могут быть клопы в постели

Не у нас

день назад

Выяснилось, что запрещается делать православным 2 июня

Интересное в Казани

3 дня назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

эпиляция глубокого бикини шугарингом в Москве

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, какая смерть признана Русской Церковью постыдной

Новости Татарстана

21 час назад

Старше на 29 лет: жена Рахматуллина сообщила, как ее родители отнеслись к Ринату

Новости Татарстана

3 часа назад

По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

Новости Татарстана

день назад

Появились кадры обысков стройфирмы в РТ, которая обманула людей на 52 млн рублей

Не у нас

21 час назад

Ученые заявили, что жещинам нравятся мужчины с чертами психопатии
Новости Казани
20 часов назад

В Казани с 4 июня будет ограничено движение по улице Ижевской

Движение будет ограничено из-за ремонта тепловода

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане в ближайшие дни ожидается прохладная погода с дождями и грозами

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Если ваш ребенок только сидит в телефоне — эта подборка для вас: локации Казани, где дети могут играть, общаться и увлекаться

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов встретился с владелицей Wildberries Татьяной Ким

Не у нас

2 часа назад

Ученые нашли «капсулу времени» возрастом 600 млн лет
Самой красивой девочкой Татарстана стала 10-лет...
Новости Татарстана
час назад

Самой красивой девочкой Татарстана стала 10-летняя жительница Челнов

Новости Татарстана

19 часов назад

Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в первые 10 дней

Не у нас

19 часов назад

Ученые назвали привычку сна, которая связана с преждевременной смертью

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ 2 и 3 июня ожидаются сильные дожди и порывистый ветер
От обычного завтрака до праздничного банкета: к...
Интересное в Казани
6 дней назад

От обычного завтрака до праздничного банкета: как казанский чебурек стал блюдом на все случаи жизни