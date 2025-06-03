Россиян порадовали ростом зарплат: названы профессии, где будут платить от 100 000 в месяц

По разным оценкам, средняя зарплата по России к концу 2025 года вырастет примерно до 100 тысяч рублей (до вычета налогов), сообщает издание «Известия».

После учёта налогов это около 87 тысяч рублей. Прогнозы варьируются от 97 тысяч рублей по версии ПСБ до 102,7 тысячи от Минэкономразвития.

В начале года средняя зарплата составляла 89 тысяч рублей, что означает рост примерно на 12% за 12 месяцев. Для сравнения, в 2024 году рост достигал 18%. При этом прогнозируемая инфляция на уровне 7,6% не превысит темпы повышения зарплат, что говорит о реальном увеличении доходов населения.

Где сейчас платят больше 100 тысяч?

Уже в шести отраслях зарплаты выше 100 тысяч рублей в месяц: добыча полезных ископаемых, IT и связь, наука и техника, финансы и страхование, строительство, транспортировка и хранение. По динамике роста лидирует обрабатывающая промышленность.

Также заметный рост зарплат ожидается на предприятиях, работающих на госзаказ, в металлургии, машиностроении и производстве оборудования.

Кто останется без повышения?

Бюджетники — педагоги, медики, соцработники, а также сельское хозяйство вряд ли увидят значительное увеличение зарплат, если не произойдёт индексация выше уровня инфляции.

Причины замедления роста зарплат

Кредитно-денежная политика Центробанка ограничивает доступ предприятий к капиталу. Повышение налога на прибыль снижает возможности для увеличения фондов оплаты труда. Общая экономическая динамика замедляется: прогноз роста ВВП на 2025 год составляет 2,5%, что почти вдвое ниже показателя прошлого года. Работодатели фокусируются на удержании ключевых специалистов, предлагая им лучшие условия, но рост зарплат замедляется.

Рынок труда

Кадровый дефицит постепенно сокращается, а число вакансий уменьшается. Уровень безработицы, сейчас около 2,3–2,4%, к концу года может вырасти до 3%.