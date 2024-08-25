Роскомнадзор добавил сообщества Steam в список запрещенных сайтов

Роскомнадзор, федеральная служба Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, повторно включил в реестр запрещённых ресурсов адрес сообщества Steam. Об этом стало известно из официального сообщения на портале РКН.

Пока не раскрыты подробности, какая именно информация на платформе Steam послужила причиной для таких мер со стороны Роскомнадзора. Известно, что внесение сайта в реестр не равносильно его полной блокировке: обычно речь идет о требованиях скрыть специфический контент от пользователей в России или удалить его полностью.

Это действие со стороны РКН не является беспрецедентным. В феврале 2024 года аналогичная ситуация уже имела место, когда Steam был добавлен в список запрещенных ресурсов, но затем был исключен из него после удаления спорного контента.

Данное повторное внесение вызывает вопросы о том, как такие меры повлияют на доступность сервисов Steam для российских пользователей и какие действия предпримет платформа для соблюдения требований Роскомнадзора. Ситуация остаётся под пристальным вниманием как пользователей, так и правозащитников, поскольку подобные решения влияют на свободу интернет-пространства в стране.