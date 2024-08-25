Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Роскомнадзор добавил сообщества Steam в список запрещенных сайтов

Роскомнадзор, федеральная служба Российской Фед...

overclockers.ru

Подписаться в Telegram

Роскомнадзор, федеральная служба Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, повторно включил в реестр запрещённых ресурсов адрес сообщества Steam. Об этом стало известно из официального сообщения на портале РКН.

Пока не раскрыты подробности, какая именно информация на платформе Steam послужила причиной для таких мер со стороны Роскомнадзора. Известно, что внесение сайта в реестр не равносильно его полной блокировке: обычно речь идет о требованиях скрыть специфический контент от пользователей в России или удалить его полностью.

Это действие со стороны РКН не является беспрецедентным. В феврале 2024 года аналогичная ситуация уже имела место, когда Steam был добавлен в список запрещенных ресурсов, но затем был исключен из него после удаления спорного контента.

Данное повторное внесение вызывает вопросы о том, как такие меры повлияют на доступность сервисов Steam для российских пользователей и какие действия предпримет платформа для соблюдения требований Роскомнадзора. Ситуация остаётся под пристальным вниманием как пользователей, так и правозащитников, поскольку подобные решения влияют на свободу интернет-пространства в стране.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

тараканы мос

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

акции на шугаринг в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

18 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей

Новости Казани

день назад

Казанская прокуратура требует проверить бывшего главу МВД по РТ Мишенькина
Новости Татарстана
18 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

13 часов назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

13 часов назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
21 час назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

18 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

19 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

19 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка