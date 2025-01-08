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Родители пропавшей 16 лет назад Лизы Тишиной получили загадочное письмо

Новый поворот в деле о давнем исчезновении Лизы...

tver.mk.ru

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В марте 2009 года из города Саров, что в Нижегородской области, исчезла молодая девушка Лиза Тишкина. После возвращения домой с праздничного концерта, проведенного в школе, Лиза пропала без вести.

Её последний раз видели в компании друзей, и с того времени о её судьбе не было известно ничего, несмотря на масштабные поисковые операции, включая осушение реки Сатис и активное участие правоохранительных органов.

Письмо с надеждой

Недавно мать Лизы, Дина Горшкова, получила письмо от некоего Александра, который утверждает, что видел Лизу в столице Эстонии — Таллине. По его словам, девушка может работать в ресторане или в магазине строительной техники. Это сообщение внесло новый поворот в дело, которое казалось безнадежным.

Запрос о помощи

В свете этой информации, Дина обратилась к общественности с просьбой помочь в распространении ориентировки на эстонском языке.

Она делится, что международный розыск за Лизой не ведется, что осложняет процесс поиска. Теперь каждый, кто имеет возможность распространить информацию среди знакомых в Эстонии или местах большого скопления людей, может принести неоценимую помощь в поиске Лизы.

Прошлые усилия и текущие сложности

Саров, город, откуда исчезла Лиза, является закрытым населенным пунктом из-за расположенного здесь стратегического объекта, что делает любые поисковые операции особенно сложными. Вход и выход в город строго регулируются, что теоретически должно было помочь в расследовании.

Однако, несмотря на все усилия, за много лет так и не удалось получить каких-либо значимых следов о местонахождении Лизы.

Обновление в расследовании исчезновения Лизы Тишкиной вносит надежду в сердца всех, кто следил за этим делом на протяжении многих лет. Сейчас крайне важно мобилизовать все ресурсы и возможности, чтобы исследовать новую информацию и, возможно, наконец разгадать тайну её исчезновения.

Поддержка общественности и международное внимание могут стать ключом к разрешению этого давнего дела, сообщает life.ru.

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