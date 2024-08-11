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«Решение принимает Путин»: в Совфеде прокомментировали возможность мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

Сергей Цеков, представитель Совета Федерации, в...

ru-novosti.com

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Сергей Цеков, представитель Совета Федерации, выразил свои взгляды на призыв к мобилизации, который озвучил философ Александр Дугин после последних событий на границе в Курской области. Дугин предложил мобилизационные меры в ответ на атаку украинских сил, которые, используя танки и бронетехнику, попытались прорваться в регион.

Цеков прокомментировал эти заявления, подчеркнув, что лишь президент России имеет полномочия принимать решения о мобилизации. «Дугин высказался, однако решение о мобилизации — это прерогатива президента страны, и сейчас обсуждение этой темы кажется мне бессмысленным», — отметил он.

Контекст этих обсуждений — ожесточенные столкновения, начавшиеся 6 августа, когда украинские войска предприняли попытку вторжения. Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ, заявил, что уже на следующий день атака была сдержана. Минобороны России сообщило о значительных потерях противника: до 400 солдат и 32 бронеединицы.

Также, в период с 6 по 8 августа, были обстреляны мирные населенные пункты в Курской области, в результате чего пострадали 66 человек, среди которых девять детей. Эти события усилили дискуссии о необходимости мобилизационных мер.

Таким образом, предложение о мобилизации и обсуждение национальной безопасности остаются актуальными темами в политическом дискурсе России, отражая озабоченность по поводу защиты граждан и стабильности в регионе.

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