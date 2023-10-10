Новости России
· Ульяна Сенько

Решение принято! Стала известна сумма прибавки к пенсии в 2024 году

Решение принято! Стала известна сумма прибавки к пенсии в 2024 году

centro-pol.ru

Подписаться в Telegram

С нового 2024 года российских пенсионеров ожидает увеличение выплат.

Закон, предусматривающий рост пенсий, который вступит в силу с 2024 года, внесен в Госдуму. Ознакомиться с соответствующим документом можно в думской электронной базе.

Согласно информации из материала, на следующий год в бюджете предусмотрены пенсионные выплаты на 10 триллионов рублей.

Добавим, что увеличение выплат запланировано как неработающим, так и работающим пенсионерам: сумма прибавки к страховой пенсии по старости для трудящейся части – 1 572 рубля, для безработной - 1 631 рубль. В результате размеры пенсий составят 22 605 и 23 449 рублей, обозначено в документе.

Помимо этого, с 1 октября 2024 года «военные» пенсии возрастут на 4,5%.

Таким образом, учитывая все прибавки к страховым пенсиям, пособиям и мерам социальной поддержки на выплаты в 2024 году будет затрачено 16 трлн. рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

дезинфекция горячим паром

Новости Татарстана

20 часов назад

Поразила жюри своим талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Новости Казани

день назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

контент-редактор в Москве

Новости Казани

5 часов назад

Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров

Новости Казани

день назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

Новости Казани

5 часов назад

«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев
Новости Казани
8 часов назад

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Новости Татарстана

3 часа назад

Екатерина Климушина представит Татарстан в финале международного конкурса красоты

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Интересное в Казани

4 часа назад

Список интересных вакансий — 09-15 октября

Новости Татарстана

4 часа назад

«Давайте используем год максимально эффективно»: Ильсур Метшин хочет привлечь еще туристов в Казань благодаря саммиту
В здании разместятся мастерские: из ЦУМа планируют сделать место притяжения людей
Новости Татарстана
2 минуты назад

В здании разместятся мастерские: из ЦУМа планируют сделать место притяжения людей

Новости Татарстана

4 часа назад

Проверка завершилась без замечаний: в Высокой Горе построили новый соципотечный дом

Новости Казани

4 часа назад

Остановили из-за коронавируса: планируется возобновление поездов из Казани в Ташкент

Новости Татарстана

5 часов назад

Выросла на 20%: стала известна средняя зарплата жителей Набережных Челнов
Перенесли благодаря круглосуточным работам: в Казани открыли движение по мосту на Назарбаева
Новости Казани
час назад

Перенесли благодаря круглосуточным работам: в Казани открыли движение по мосту на Назарбаева