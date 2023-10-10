Решение принято! Стала известна сумма прибавки к пенсии в 2024 году

С нового 2024 года российских пенсионеров ожидает увеличение выплат.

Закон, предусматривающий рост пенсий, который вступит в силу с 2024 года, внесен в Госдуму. Ознакомиться с соответствующим документом можно в думской электронной базе.

Согласно информации из материала, на следующий год в бюджете предусмотрены пенсионные выплаты на 10 триллионов рублей.

Добавим, что увеличение выплат запланировано как неработающим, так и работающим пенсионерам: сумма прибавки к страховой пенсии по старости для трудящейся части – 1 572 рубля, для безработной - 1 631 рубль. В результате размеры пенсий составят 22 605 и 23 449 рублей, обозначено в документе.

Помимо этого, с 1 октября 2024 года «военные» пенсии возрастут на 4,5%.

Таким образом, учитывая все прибавки к страховым пенсиям, пособиям и мерам социальной поддержки на выплаты в 2024 году будет затрачено 16 трлн. рублей.