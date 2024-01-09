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Решение принято: россиянам от 18 до 63 лет выплатят по 10 тысяч рублей с 10 января

Решение принято: россиянам от 18 до 63 лет выплатят по 10 тысяч рублей с 10 января

9111.ru

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Гражданам России сообщили о предстоящей выплате, которую перечислят на банковские карты. Средний размер составит 10 тысяч рублей на одного человека. Возможность получения этой суммы откроется всем гражданам в возрасте от 18 до 63 лет при определенных условиях, сообщили в PRIMPRESS.

Эксперты также подчеркивают, что государство предоставит финансовую поддержку тем, кто столкнулся с финансовыми трудностями из-за потери работы. Однако для получения пособия необходимо соответствовать определенным правилам, утвержденным властями.

Выплата доступна после обращения за ней, требующего регистрации в службе занятости и активного поиска работы. После предложения нескольких вакансий, человек может получить пособие, охватывающее период до полугода или даже дольше.

Размер пособия в текущем году увеличился, и теперь максимальная сумма достигает 13 751 рубля в месяц, а минимальная составляет 1613 рублей. В среднем государство выплачивает около 10 тысяч рублей, ориентируясь на уровень заработной платы на последнем месте работы, колеблющийся в пределах 20-25 тысяч рублей.

Важно отметить, что право на пособие имеют все граждане от 18 лет и до пенсионного возраста. Учитывая, что в этом году мужчины выходят на пенсию в 63 года, этот возраст становится максимальной границей.

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