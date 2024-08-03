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Решение принято окончательно: Путин огласил сроки демобилизации участников СВО

Недавно военный корреспондент Александр Сладков...

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Недавно военный корреспондент Александр Сладков, основываясь на информации, полученной от президента России, обновил данные о ситуации с мобилизованными гражданами в контексте специальной военной операции.

Продолжительность участия в операции

По словам президента, все мобилизованные лица будут задействованы в действиях до полного завершения операции. Официальное решение о демобилизации пока не принято, что подразумевает неопределенность в сроках службы.

Условия для демобилизации

Демобилизация будет возможна только под определенными обстоятельствами: достижение предельного возраста для службы, серьезное ранение или смерть. Кроме того, появилась возможность демобилизации для тех, кто становится родителем четвертого ребенка, что является значимым социальным нововведением.

Положение добровольцев и заключенных

Добровольцы и заключенные, заключившие контракты на службу, также не имеют права на демобилизацию до официального завершения военных действий. Это указывает на строгую политику в отношении всех категорий участников операции.

Официальный статус мобилизации

С момента объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года и до сих пор не было выпущено официального указа о ее завершении. Это вызывает вопросы о продолжительности и условиях службы мобилизованных, поскольку официально мобилизация продолжается.

Заключение

Информация о текущем положении мобилизованных и условиях их службы является критически важной для участников и их семей. Понимание перспектив и обязанностей важно для того, чтобы быть готовым к различным исходам событий в рамках продолжающейся военной кампании. Обсуждение и освещение этих вопросов помогает поддерживать информированность и подготовленность к будущему.

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