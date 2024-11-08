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Регина Тодоренко заявила, что не стесняется своей спины со сколиозом

Девушка родилась в июне 1990 года

Регина Путешественница/ТГ

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Регина Тодоренко сообщила, что она с самого детства страдает сколиозом, однако некоторые ее подписчики указывают певице на это. При этом, не только они критикуют девушку, но и стилисты. Специалисты говорят, что у артистки необычная фигура, потому что у нее то лопатка торчит, то ребро.

Не смотря на это, Тодоренко старается не реагировать на это. Девушка не переживает, когда надевает открытые платья и уже не стесняется. Девушка отметила, что у нее диагностировано искривление позвоночника между 3 и 4 степенью. Известно, что в 2023 году Регина стала активно заниматься спортом, благодаря чему ее мышцы стали намного крепче. Певица также добавила, что она уже не сомневается, надевать ли ей открытую одежду или нет, потому что для нее стал важен именно комфорт.

Регина Тодоренко родилась в июне 1990 года.

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