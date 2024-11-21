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Рецепт домашней квашеной капусты по ГОСТу СССР 1956 года — идеальный способ

В современном мире кулинарии, где тренды меняют...

otvet.mail.ru

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В современном мире кулинарии, где тренды меняются быстрее, чем меню в ресторанах, есть что-то утешительное в возвращении к проверенным временем рецептам. Один из таких рецептов — квашеная капуста по стандартам ГОСТ СССР 1956 года, которая по праву считается золотым стандартом качества.

Этот рецепт не только вкусен, но и предлагает простоту и пользу, которые делают его идеальным выбором для любого стола.

Значение квашеной капусты

Квашеная капуста — не только традиционное блюдо русской кухни, но и мощный источник витаминов в холодное время года. Богата витамином C и пробиотиками, она способствует укреплению иммунитета и улучшению пищеварения.

Рецепт по Государственному стандарту 1956 года

Рецепт квашеной капусты по ГОСТу СССР 1956 года отличается своей простотой и отсутствием необходимости в использовании искусственных добавок или консервантов. Вот основные компоненты и шаги:

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста — 10 кг
  • Крупная соль — 200 г
  • Морковь — 300-400 г (по желанию, для добавления сладости и аромата)

Процесс приготовления:

  • Подготовка капусты: капусту тонко нашинковать. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Смешать в большой таз.
  • Соление: посыпать капусту с морковью солью, тщательно, но аккуратно перемешать. Дать постоять около 20 минут, чтобы капуста пустила сок.
  • Уплотнение: уложить капусту в большую эмалированную кастрюлю или деревянную бочку, каждый слой утрамбовывая деревянным толкушкой, чтобы капуста была покрыта собственным соком.
  • Ферментация: накрыть капусту чистой тканью, сверху положить тарелку и груз. Оставить в прохладном месте (около 18-20C) на 3-5 дней для начального этапа брожения.
  • Хранение: после начала брожения капусту можно переложить в более прохладное место (около 6C) для длительного хранения.

Польза и применение

Квашеная капуста по этому рецепту может храниться в течение нескольких месяцев, сохраняя свои питательные свойства. Она отлично подходит как самостоятельная закуска, так и в качестве ингредиента для салатов, супов и гарниров.

Простота и натуральность — вот что делает квашеную капусту по ГОСТу СССР 1956 года идеальным выбором для здорового питания. Возвращение к таким рецептам не только укрепляет здоровье, но и помогает сохранить кулинарные традиции. Этот рецепт подтверждает, что иногда лучшие блюда — это те, которые проверены временем.

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