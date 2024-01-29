Разрешает только врач: стало известно, почему нельзя принимать аспирин без рецепта

Аспирин, как антиагрегант, действительно может использоваться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у людей с определнными показаниями. Однако важно помнить, что любое лекартсвенное средство, в том числе аспирин, должно применяться под контролем врача, и решение о его назначении должно основываться на тщательной оценке пользы и рисков.

Противопоказания к применению аспирина, такие как активные язвенные поражения и кровотечения, должны быть учтены врачом при назначении лекарства. Также важно следить за дозировкой, так как недостаточная или избыточная доза может вызвать проблемы.

Врач-кардиолог привел пример случая из своей практики, когда пациент с геморрагическим инсультом (кровоизлиянием в мозг) столкнулся с нежелательными последствиями вследствие необоснованного приема аспирина. Врач подчеркнул, что в случаях, когда пациент принимает аспирин без четких медицинских показаний, более целесообразно назначить статины для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они способны понизить уровень «плохого холестерина» и риск инфаркта миокарда и инсульта. Специалист подчеркнул, что статины обычно вызывают гораздо реже побочные эффекты, чем аспирин. Тем не менее, решение о назначении статинов или аспирина должно быть принято только врачом.

Важно подчеркнуть, что самолечение аспирином или другими лекарствами может быть опасным, исходя из индивидуальных особенностей здоровья. Лучше всего консультироваться с врачом, который сможет оценить ваше состояние и подобрать подходящий план лечения, включая не только медикаментозные, но и немедикаментозные методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, пишет 47news.ru.