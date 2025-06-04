Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Разобьют ваше сердце и не будут жалеть: главные изменщики по знаку зодиака

В вопросах любви и верности каждый знак зодиака...

mentoday.ru

Подписаться на Дзен.канал

В вопросах любви и верности каждый знак зодиака имеет свои склонности и слабости. Некоторые знаки славятся своей преданностью, другие же поддаются искушениям чаще. Давайте разберёмся, какие знаки зодиака чаще оказываются в числе изменщиков и почему это происходит.

1. Близнецы

Близнецы известны своей невероятной любознательностью, они быстро загораются новыми знакомствами и обожают флирт. Им важно ощущение новизны и свободы, поэтому рутина в отношениях может подтолкнуть их к поиску приключений на стороне. Близнецы часто не осознают, как оказались в ситуации измены — для них это не столько предательство, сколько способ избежать скуки.

Совет Близнецам: Учитесь искать новизну в партнёре, а не за его спиной, и делитесь своими мыслями открыто.

2. Стрелец

Стрельцы — авантюристы по натуре, для которых свобода всегда на первом месте. Они не любят жить по жестким правилам и ограничениям. В отношениях Стрельцы могут увлечься кем-то другим, если почувствуют, что не хватает ярких эмоций и приключений. Им необходимо чувствовать динамичность в своей личной жизни.

Совет Стрельцам: Уважайте чувства любимого человека и обсуждайте свои желания до того, как увлечение перерастёт в измену.

3. Весы

Весы ценят гармонию в отношениях, но часто боятся одиночества и зависят от внимания окружающих. Если в отношениях наступает охлаждение, Весы могут искать романтические ощущения на стороне, пытаясь компенсировать внутренний дискомфорт и чувство непризнанности. Для них важно быть любимыми и ценимыми.

Совет Весам: Разговаривайте с партнером о чувствах и неудовлетворённых потребностях — это укрепит ваш союз.

4. Рыбы

Рыбы — эмоциональные и впечатлительные. Иногда их уносит поток чувств, и, попав под чары сильного переживания, они могут спутаться в своих желаниях. Рыбам сложно устоять перед романтикой нового знакомства, если в нынешних отношениях не хватает душевной близости. Их легко манит внимание и забота.

Совет Рыбам: Старайтесь честно и открыто обсуждать со своим избранником, что вам нужно для счастья в паре.

Хотя звезды склоняют некоторые знаки зодиака к изменам чаще других, это вовсе не приговор. Важно помнить: судьба каждого человека в его руках. И даже если ваш знак оказался в этом списке, осознанный выбор, доверие и искренний разговор способны уберечь любые отношения от соблазнов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

Интересное в Казани

10 часов назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

самый эффективный гель от тараканов

Новости Казани

день назад

В Республиканской клинической больнице в Казани проходит обыск

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

фитбокс для девушек в Москве

Лонгриды

день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

Новости Казани

день назад

На Вишневского в Казани обстреляли автобус №43

Новости Казани

12 часов назад

В Казани машина провалилась в яму

Новости Татарстана

день назад

По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

Новости Казани

день назад

В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте
Лонгриды
день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

В Казани среднемесячный платеж по ипотеке на кв...

Новости Казани

8 часов назад

Выяснилось, что фестиваль «Казанский завтрак» продлится до конца лета

Интересное в Казани

10 часов назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

Новости Татарстана

8 часов назад

Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Не у нас

8 часов назад

Ученые из Германии обнаружили новый механизм контроля аппетита
Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор ...
Новости Казани
7 часов назад

Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор по делу о заказном убийстве

Не у нас

9 часов назад

Shot: В «Светофоре» нашли колбасу с мясным клеем

Новости Татарстана

11 часов назад

В РТ предложили назвать улицу в честь певицы Надежды Кадышевой

Новости Татарстана

11 часов назад

Татарстанец обвиняется в покушении на убийство, совершенном в 1998 году
Интересное в Казани
5 дней назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации