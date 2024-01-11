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Размер небольшой, но приятный: эту сумму зачислят абсолютно всем пожилым россиянам с 12 января

Размер небольшой, но приятный: эту сумму зачислят абсолютно всем пожилым россиянам с 12 января

media.elitsy.ru

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Пожилым гражданам было сообщено о предстоящей дополнительной денежной сумме, которая начнет зачисляться на их банковские карты с 12 января. Размер этого зачисления может быть не самым значительным, но эти деньги станут хорошим дополнением для пенсионеров. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, передает PRIMPRESS.

Согласно его словам, новые дополнительные средства в ближайшее время будут поступать отдельно от ежемесячной пенсии. В первую очередь, подарок будет предоставлен пожилым гражданам со стороны банков в виде приветственной выплаты. Эта выплата будет осуществляться всем, кто недавно получил свою пенсию на карту.

«Такие программы, поощряющие пенсионеров переходить на банковские карты, в прошлом году действовали во многих банках. Сейчас подобная социальная инициатива работает, например, у Ак Барс Банка, который обещает предоставить деньги всем, кто получит пенсию на карту банка до конца апреля», - отметил Власов.

Размер такой поощрительной выплаты в данном случае, по словам эксперта, составляет 2500 рублей. Это может быть не самая большая сумма, но для пенсионеров в настоящее время любые дополнительные деньги будут полезными. Тем, кто получил первую пенсию на карту еще в декабре, бонус начнут зачислять уже с 12 января.

Также в ближайшие дни, по словам Власова, начнут поступать социальные доплаты к пенсии, которые обычно поступают отдельно от основной выплаты. Эти доплаты могут рассчитывать те, у кого размер пенсии ниже минимального уровня в регионе. Средний размер таких доплат составляет примерно 2-3 тысячи рублей, что должно стать дополнительной поддержкой для пенсионеров в январе.

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