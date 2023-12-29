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Размер небольшой, но очень приятный: Пенсионерам пообещали до конца года перечислить еще одну выплату

Размер небольшой, но очень приятный: Пенсионерам пообещали до конца года перечислить еще одну выплату

topnews.ru

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Появилась информация, что в период с 28 декабря российским пенсионерам начнет приходить денежная выплата, но не всем, а только определенной категории, пишет progorodsamara.

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что на приятный бонус в канун новогодних праздников полагается только для пенсионеров, которые обладают почетным статусом, к примеру, являются Ветеранами труда.

Вместе с тем деньги получат труженики тыла, лица, пострадавшие от репрессий и дети войны, которые родились в период 1927-1945 годов.

Размер бонусной выплаты зависит от региона проживания потенциального получателя денег, самая высокая из которых одна тысяча. Например, в Ленинградской области данный подарок для пожилых россиян, соответствующих вышеперечисленным критериям, исключая детей войны, получат по 820 рублей, а выплата для детей войны в названном регионе составит 649 рублей.

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