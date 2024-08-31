Разбирайте свои чемоданы, в Турцию больше никто не полетит: россиянам перекрыли перелёты до популярного курорта — ограничения действуют с августа

На портале "Вояж Эксперт" появились свежие данные о чартерных перелётах из России в Турцию. В августе жители Архангельска больше не имеют возможности приобретать прямые перелеты в Анталью. Еще в июле был отправлен последний самолет на этот курорт и даже те, кто улетел тогда без пересадок, возвращался домой уже через столицу.

Туристы, которые планировали отдых на турецких пляжах после указанной даты, уже ищут альтернативные варианты. Подписчик популярного телеграм-канала "Крыша ТурДома", рассчитывавший на вылет 14 сентября, в настоящий момент ожидает от своего туроператора предложений о замене маршрута. Несмотря на общую практику закрытия малозаполненных рейсов, полёты из Архангельска в Анталью до сих пор пользовались устойчивым спросом.

Еще один город, откуда больше не будет прямых перелетов - Сыктывкар.

Не всё так плохо для желающих отдохнуть в Турции: как сообщает портал tourdom, до конца летнего сезона будут доступны альтернативные турпакеты с вылетом из Москвы и Казани. Таким образом, любители турецкого отдыха смогут найти подходящий вариант, несмотря на изменения в расписании прямых рейсов.