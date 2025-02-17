Рассыпаю это под деревом в марте — вишня вырастает крупнее сливы: летом получаю огромный и сладкий урожай

Весенний уход за вишней напрямую влияет на урожайность и размер плодов. Опытные садоводы знают, что если правильно удобрить деревья в начале сезона, то летом можно получить крупные, сладкие ягоды.

Одним из лучших способов подкормки является внесение под вишню в марте специального состава, который способствует активному росту и формированию плодов.

Что рассыпать под вишню в марте для обильного урожая?

Весной вишневым деревьям необходимы питательные вещества для пробуждения после зимы. В марте, когда почва начинает оттаивать, полезно рассыпать под деревья:

Древесную золу — это натуральное удобрение богато калием и фосфором, которые ускоряют рост и улучшают вкус ягод.

Компост или перегной — органика питает корни и улучшает структуру почвы.

Мочевину (карбамид) — источник азота, который помогает дереву набрать зеленую массу весной.

Костную муку — насыщает почву кальцием и фосфором, укрепляет корни и способствует завязыванию крупных плодов.

Смесь древесной золы и суперфосфата — помогает вишне набирать силу перед цветением.

Как правильно внести удобрения?

Равномерно рассыпьте удобрение по приствольному кругу, избегая зоны у ствола. Перекопайте почву на 5–7 см, чтобы питательные вещества быстрее проникли к корням. Полейте теплой водой, чтобы ускорить усвоение удобрений.

Какие ошибки могут испортить урожай?

Чрезмерное количество азота — приводит к наращиванию листьев вместо формирования ягод.

Позднее внесение удобрений — вишня может не успеть накопить питательные вещества.

Неправильная дозировка — избыток минеральных удобрений может повредить корням.

Весенняя подкормка вишни в марте — это залог богатого урожая. Использование золы, органики и минеральных удобрений поможет получить крупные и сладкие плоды, которые будут радовать вас летом.

