Рассыпаю это под деревом в марте — вишня вырастает крупнее сливы: летом получаю огромный и сладкий урожай
mcx.gov.ru
Весенний уход за вишней напрямую влияет на урожайность и размер плодов. Опытные садоводы знают, что если правильно удобрить деревья в начале сезона, то летом можно получить крупные, сладкие ягоды.
Одним из лучших способов подкормки является внесение под вишню в марте специального состава, который способствует активному росту и формированию плодов.
Что рассыпать под вишню в марте для обильного урожая?
Весной вишневым деревьям необходимы питательные вещества для пробуждения после зимы. В марте, когда почва начинает оттаивать, полезно рассыпать под деревья:
- Древесную золу — это натуральное удобрение богато калием и фосфором, которые ускоряют рост и улучшают вкус ягод.
- Компост или перегной — органика питает корни и улучшает структуру почвы.
- Мочевину (карбамид) — источник азота, который помогает дереву набрать зеленую массу весной.
- Костную муку — насыщает почву кальцием и фосфором, укрепляет корни и способствует завязыванию крупных плодов.
- Смесь древесной золы и суперфосфата — помогает вишне набирать силу перед цветением.
Как правильно внести удобрения?
- Равномерно рассыпьте удобрение по приствольному кругу, избегая зоны у ствола.
- Перекопайте почву на 5–7 см, чтобы питательные вещества быстрее проникли к корням.
- Полейте теплой водой, чтобы ускорить усвоение удобрений.
Какие ошибки могут испортить урожай?
- Чрезмерное количество азота — приводит к наращиванию листьев вместо формирования ягод.
- Позднее внесение удобрений — вишня может не успеть накопить питательные вещества.
- Неправильная дозировка — избыток минеральных удобрений может повредить корням.
Весенняя подкормка вишни в марте — это залог богатого урожая. Использование золы, органики и минеральных удобрений поможет получить крупные и сладкие плоды, которые будут радовать вас летом.
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