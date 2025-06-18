Расчёт среднего заработка: что изменится для россиян в оплате труда с сентября 2025

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила расчёта среднего заработка для выплаты выходного пособия и отпускных.

Эти изменения будут действовать до 1 сентября 2031 года. Как сообщили в Госдуме RT, ключевые принципы расчёта среднего заработка останутся прежними, однако будет введено понятие «среднемесячный заработок», а также изменится порядок расчёта выходного пособия.

Правительство подготовило постановление, которое определяет особенности расчёта средней заработной платы. Новые правила начнут действовать 1 сентября.

Согласно документу, для расчёта среднего заработка учитываются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда у работодателя, независимо от источников этих выплат.

Также указано, что средний месячный заработок для расчёта выходного пособия будет определяться как произведение среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

Как сообщает ТАСС, в документе не предусмотрены значительные изменения в расчёте среднего заработка. Авторы постановления отметили, что оно имеет технический характер и разработано в рамках «регуляторной гильотины».

Кроме того, если ранее правила не имели срока действия, то новые установлены на шесть лет — до 1 сентября 2031 года, после чего их пересмотрят.

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду и социальной политике, в интервью RT заявила, что изменения носят технический характер, и основные принципы расчёта остаются неизменными.

«Для россиян как и прежде будут рассчитываться отпускные, которые исчисляются в календарных днях, — пояснила она. — Среднедневной заработок умножается на количество дней отпуска, как правило, 28 календарных дней».

Нововведением станет введение понятия «среднемесячный заработок», который будет рассчитываться по среднему количеству рабочих дней в месяце.

Светлана Бессараб также отметила, что изменится расчёт выходного пособия. Сейчас оно определяется как произведение среднедневного заработка на среднее количество календарных дней в месяце — 29,3. С 1 сентября пособие будет вычисляться с учётом среднего количества рабочих дней.

Ранее Росстат сообщал, что уровень бедности в России в I квартале 2025 года снизился до 8,1% — на 1,5 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Снижение бедности связано с ростом доходов населения от заработной платы, предпринимательства и собственности. В I квартале 2025 года общий доход населения составил 27,1 трлн рублей — на 17,9% больше, чем годом ранее. Реальные денежные доходы выросли на 7,1%, а реальные располагаемые доходы — на 8,4%.

Также председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, Сергей Гаврилов, рассказал, как рассчитать будущую пенсию для граждан, приближающихся к пенсионному возрасту. По его словам, расчёт пенсии с 2025 года будет осуществляться по формуле на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Каждый коэффициент умножается на стоимость одного пенсионного балла, после чего прибавляется фиксированная выплата.

С 2025 года для получения пенсии необходимо иметь не менее 30 ИПК и страховой стаж не менее 15 лет.

Сенатор Ольга Епифанова сообщила, что граждане с зарплатой 100 тыс. рублей смогут рассчитывать на пенсию около 32 тыс. рублей, если накопят 4,34 ИПК.