Путиным было присвоено Оксане Федоровой звание заслуженной артистки

Знаменитость, телеведущая и основатель благотворительного фонда, Оксана Федорова, которая также известна своими победами в конкурсах «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», теперь может похвастаться званием Заслуженного артиста Российской Федерации. Это высокое общественное признание было ей присвоено по указу президента Владимира Путина в знак признания её весомого вклада в культуру страны.

Официальное сообщение о награждении появилось на государственном портале правовых актов, где гласит: «Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Бородиной Оксане Геннадьевне». Этот чествованный статус отмечает её значительную роль в продвижении и развитии искусства и культуры на протяжении многих лет.

Это звание стало важной вехой в карьере Оксаны Федоровой, подтверждая её значимость как культурного деятеля в России и её неустанную деятельность в области благотворительности, пишет ura.news.