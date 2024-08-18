Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Путин поставил Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России

В последних новостях из Кремля, Президент Влади...

ussurmedia.ru

Подписаться в Telegram

В последних новостях из Кремля, Президент Владимир Путин официально назначил Анну Цивилеву на новую должность статс-секретаря – заместителя министра обороны России. Это изменение приходит после её освобождения от предыдущей роли замминистра обороны, подтверждая её восходящую карьеру в государственных структурах.

Ключевые аспекты и обязанности новой роли

Анна Цивилева, ранее возглавлявшая государственный фонд "Защитники Отечества", получила расширенные полномочия для курирования социальных вопросов внутри ведомства. В своей новой роли она продолжит работу по оптимизации условий службы и жизни военнослужащих, расширяя свой вклад в стратегическое развитие социальных инициатив министерства.

Бэкграунд и действия Цивилевой на предыдущих должностях

Цивилева зарекомендовала себя как эффективный лидер в "Защитниках Отечества", где она сосредоточилась на обеспечении поддержки участникам специальных операций и их семьям. Её назначение на пост замминистра обороны в июне было направлено на решение проблем социального и жилищного обеспечения, где она успешно внедряла новые подходы к улучшению условий жизни военных.

Реакция и будущее фонда "Защитники Отечества"

Пока не ясно, останется ли Цивилева у руля фонда после своего перехода на новую должность. Её продолжение руководства фондом может усилить связь между министерством и непосредственной поддержкой военнослужащих, подчеркивая её компетенции в управлении социальными проектами на государственном уровне.

Влияние на политику и социальные программы

Назначение Цивилевой отражает приоритет правительства в укреплении социальной поддержки военнослужащих. Её опыт в организации помощи и разработке социальных инициатив будет ключевым в её новой роли, где она по-прежнему будет влиять на политику и программы, направленные на улучшение качества жизни военных, пишет vedomosti.ru.

Заключение

Переход Анны Цивилевой на новую должность в Министерстве обороны подчеркивает её растущее влияние в государственной структуре и усилия России по обеспечению социальной защиты своих военнослужащих. Это назначение открывает новые возможности для дальнейшего развития социальной политики в ведомстве, что, безусловно, повлияет на общий уровень поддержки представителей вооруженных сил.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

убрать тараканов из квартиры москва

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Интересное в Казани

2 дня назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

тексты песен на заказ в Ростове-на-Дону

Новости Казани

5 часов назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

6 часов назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

6 часов назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Казани

14 часов назад

День города в Казани пройдет на высшем уровне

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни
Новости России
2 дня назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

6 часов назад

Детей мигрантов хотят проверять на знание русского перед школой

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Татарстана

6 часов назад

Свияжск собирает рекордное количество туристов

Новости Казани

9 часов назад

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы
КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к ...
Новости Татарстана
14 часов назад

КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к 1 сентября

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей

Новости Татарстана

10 часов назад

Жители Менделеевского района отправили на СВО 3 тонны гуманитарной помощи

Новости Татарстана

10 часов назад

Жительница Челнов украла у коллеги 740 тысяч рублей во время обеда
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
5 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на ...
Новости Татарстана
14 часов назад

Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на 2 500 рублей