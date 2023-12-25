«Путин готов к переговорам по Украине»: Песков выдвинул условие, при котором возможно прекращение конфликта

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил слова Главы государства Путина о готовности к переговорам о завершении СВО на Украине, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Владимирович Путин ранее высказался по поводу переговоров о прекращении огня в зоне Спецоперации на Украине, и по мнению Пескова данные слова все восприняли неправильно. Как объяснил пресс-секретарь, Верховный главнокомандующий подразумевал переговоры с противниками только для достижения своих целей, а не выхода российского государства из конфликта.

Ранее Глава России Владимир Путин заявил, что мир на Украине настанет только в том случае, когда Российская Федерация достигнет поставленных боевых задач и целей на Спецоперации.

Добавим, что Министерство обороны РФ дало разъяснение вопросу о возвращении мобилизованных граждан домой: согласно заявлению ведомства, призванные россияне завершат свою военную службу только после того, как Глава государства Путин подпишет официальный письменный указ о завершении частичной мобилизации в нашей стране. В настоящее время такого приказа не существует, о завершении всероссийского призыва Президентом РФ было объявлено только устно, поэтому, согласно постановлению Верховного суда России, мобилизация, начавшаяся осень 2022 года, продолжается.