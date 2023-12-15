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Психолог по семейному обучению объяснила, как на детей влияет сериал «Слово пацана»

Психолог по семейному обучению объяснила, как на детей влияет сериал «Слово пацана»

Кадр из сериала " Слово пацана. Кровь на асфальте"

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Не так давно в свет начали выходить серии сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», который повествует о криминальных молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Картина навела много шума среди россиян: многие граждане, а также депутаты и общественные деятели требуют запретить сериал из-за так называемой «романтизации» и пропаганды бандитизма среди подростков, другие же восхищены произведением Крыжовникова и считают минуты до выхода новых серий.

Психолог Ксения Ковалева поделилась с россиянами мнением о том, как «Слово пацана» влияет на подрастающее молодое поколение, и действительно ли этот сериал следует запретить, чтобы избежать повторения трагедии 80-х годов прошлого столетия, сообщает ngnovoros.ru.

Согласно мнению специалиста, существует очень высокая вероятность того, что подростки из неблагополучных семей или же семей, где у детей нет доверительных и теплых отношений с родителями, начнут копировать поведение персонажей сериала. Безусловно, картина не полностью повлияет на «дурное» поведение ребенка, однако станет одним из его факторов.

Психолог считает, что для просмотра данной картины человек должен обладать развитым критическим мышлением, стойкими ценностями, а также четким осознанием того, чем отличается добро ото зла. Подростки же чаще всего такими качествами не обладают, поэтому «Слово пацана» может оказать на них негативное влияние.

Если же ребенок все-таки начал смотреть «Слово пацана», то, по совету специалиста, родители должны смотреть его вместе с ним, чтобы объяснить ему, о чем на самом деле повествует картина, и поведение главных героев и события сериала вовсе не «прикольные тренды», а плачевные и горькие явления прошлого, которые не должны повториться никогда.

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