Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины получаются легкие, нежные и вкусные
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Если вам хочется, чтобы ваши блины были не только тонкими, но и воздушными, а также легко переворачивались, то есть один отличный способ — добавьте кипяток в тесто. Этот простой приём сделает ваши блины идеальными и придаст им красивый кружевной край.
Почему кипяток нужен для блинов?
Улучшение эластичности: Кипяток активирует клейковину в муке, благодаря чему тесто становится эластичным и не рвётся при жарке.
Пышность теста: Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.
Красивая текстура: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, что придаёт блинам особый вид.
Рецепт идеальных блинов
Ингредиенты:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжайте взбивать.
Аккуратно влейте кипяток в тесто, перемешивая.
Введите оставшееся молоко и растительное масло.
Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая тесто.
Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти блины идеально подойдут с мёдом, вареньем или сметаной. Простой способ сделать ваш завтрак вкусным и незабываемым!
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