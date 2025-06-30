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Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины получаются легкие, нежные и вкусные

Если вам хочется, чтобы ваши блины были не толь...

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Если вам хочется, чтобы ваши блины были не только тонкими, но и воздушными, а также легко переворачивались, то есть один отличный способ — добавьте кипяток в тесто. Этот простой приём сделает ваши блины идеальными и придаст им красивый кружевной край.

Почему кипяток нужен для блинов?

  1. Улучшение эластичности: Кипяток активирует клейковину в муке, благодаря чему тесто становится эластичным и не рвётся при жарке.

  2. Пышность теста: Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими.

  3. Красивая текстура: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, что придаёт блинам особый вид.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжайте взбивать.

  3. Аккуратно влейте кипяток в тесто, перемешивая.

  4. Введите оставшееся молоко и растительное масло.

  5. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая тесто.

  6. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут с мёдом, вареньем или сметаной. Простой способ сделать ваш завтрак вкусным и незабываемым!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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