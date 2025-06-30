Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины получаются легкие, нежные и вкусные

Если вам хочется, чтобы ваши блины были не только тонкими, но и воздушными, а также легко переворачивались, то есть один отличный способ — добавьте кипяток в тесто. Этот простой приём сделает ваши блины идеальными и придаст им красивый кружевной край.

Почему кипяток нужен для блинов?

Улучшение эластичности: Кипяток активирует клейковину в муке, благодаря чему тесто становится эластичным и не рвётся при жарке. Пышность теста: Тесто становится лёгким и пористым, а блины — воздушными и тонкими. Красивая текстура: Кипяток способствует образованию красивого кружевного края, что придаёт блинам особый вид.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжайте взбивать. Аккуратно влейте кипяток в тесто, перемешивая. Введите оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая тесто. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины идеально подойдут с мёдом, вареньем или сметаной. Простой способ сделать ваш завтрак вкусным и незабываемым!