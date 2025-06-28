Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины получаются кружевные, нежные и вкусные
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Если вы хотите, чтобы ваши блины получились воздушными, тонкими и не рвались, есть простой секрет — добавьте кипяток в тесто. Этот кулинарный приём не только улучшает текстуру, но и делает блины идеальными с красивым кружевным краем.
Почему кипяток так важен для теста?
Активирует клейковину: Кипяток активирует клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и предотвращает разрывы при жарке. Это помогает блинам легко переворачиваться и не прилипать к сковороде.
Придаёт пышность: Благодаря добавлению кипятка тесто становится лёгким и воздушным, а блины — тонкими и пышными.
Создаёт кружевной край: Кипяток помогает блинам образовывать красивый кружевной рисунок по краям, придавая им эстетичный вид.
Рецепт идеальных блинов
Ингредиенты:
2 яйца
500 мл молока
1 стакан кипятка
1 ст. л. растительного масла
1 ч. л. сахара
½ ч. л. соли
1 ч. л. разрыхлителя
1,5 стакана муки
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте половину молока и разрыхлитель, взбивайте до однородности.
Аккуратно влейте кипяток, помешивая тесто.
Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая.
Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти блины подойдут для любых начинок или для подачи с мёдом, сметаной и вареньем. Простой и вкусный способ сделать ваш завтрак незабываемым!
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