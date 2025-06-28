Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины получаются кружевные, нежные и вкусные

Если вы хотите, чтобы ваши блины получились воздушными, тонкими и не рвались, есть простой секрет — добавьте кипяток в тесто. Этот кулинарный приём не только улучшает текстуру, но и делает блины идеальными с красивым кружевным краем.

Почему кипяток так важен для теста?

Активирует клейковину: Кипяток активирует клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и предотвращает разрывы при жарке. Это помогает блинам легко переворачиваться и не прилипать к сковороде. Придаёт пышность: Благодаря добавлению кипятка тесто становится лёгким и воздушным, а блины — тонкими и пышными. Создаёт кружевной край: Кипяток помогает блинам образовывать красивый кружевной рисунок по краям, придавая им эстетичный вид.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и разрыхлитель, взбивайте до однородности. Аккуратно влейте кипяток, помешивая тесто. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины подойдут для любых начинок или для подачи с мёдом, сметаной и вареньем. Простой и вкусный способ сделать ваш завтрак незабываемым!