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Просто заливаю это в тесто перед тем как всыпать муку: блины получаются кружевные, нежные и вкусные

Если вы хотите, чтобы ваши блины получились воз...

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Если вы хотите, чтобы ваши блины получились воздушными, тонкими и не рвались, есть простой секрет — добавьте кипяток в тесто. Этот кулинарный приём не только улучшает текстуру, но и делает блины идеальными с красивым кружевным краем.

Почему кипяток так важен для теста?

  1. Активирует клейковину: Кипяток активирует клейковину в муке, что делает тесто более эластичным и предотвращает разрывы при жарке. Это помогает блинам легко переворачиваться и не прилипать к сковороде.

  2. Придаёт пышность: Благодаря добавлению кипятка тесто становится лёгким и воздушным, а блины — тонкими и пышными.

  3. Создаёт кружевной край: Кипяток помогает блинам образовывать красивый кружевной рисунок по краям, придавая им эстетичный вид.

Рецепт идеальных блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца

  • 500 мл молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 1 ч. л. сахара

  • ½ ч. л. соли

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1,5 стакана муки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте половину молока и разрыхлитель, взбивайте до однородности.

  3. Аккуратно влейте кипяток, помешивая тесто.

  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.

  5. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая.

  6. Жарьте блины на горячей сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти блины подойдут для любых начинок или для подачи с мёдом, сметаной и вареньем. Простой и вкусный способ сделать ваш завтрак незабываемым!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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