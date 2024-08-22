Простейший рецепт без стерилизации: маринованные огурцы по-фински — хрустящие и упругие, будто из бочки

Маринованные огурцы по-фински — это простой и быстрый способ получить ароматные и хрустящие огурцы, которые напоминают те самые, как из старинной бочки. Этот рецепт не требует стерилизации, поэтому идеально подходит для тех, кто ценит время, но не хочет жертвовать качеством.

Ингредиенты:

Свежие огурцы — 1 кг (выберите небольшие, плотные и свежие огурцы)

Укроп — 1 большой пучок (желательно с зонтиками)

Листья смородины — 4-5 шт.

Листья вишни — 4-5 шт.

Чеснок — 4-5 зубчиков (нарезать тонкими ломтиками)

Острый перец — по вкусу (можно использовать 1 небольшой стручок, нарезанный кольцами)

Соль — 2 ст. ложки (крупная, без добавок)

Сахар — 1 ст. ложка

Уксус 9% — 100 мл

Вода — 1 литр

Способ приготовления:

Подготовка огурцов: Огурцы тщательно промойте, отрежьте кончики с обеих сторон. Чтобы огурцы стали еще более хрустящими, замочите их в холодной воде на 2-3 часа. Подготовка рассола: в кастрюлю налейте 1 л воды, засыпьте соль и сахар, доведите до кипения, помешивая до полного растворения. Как только рассол закипит, снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Укладка огурцов в банки: на дно чистой банки уложите часть укропа, листьев смородины и вишни, пару ломтиков чеснока и немного острого перца. Затем плотно уложите огурцы, чередуя их с оставшимися пряностями и зеленью. Важно уложить огурцы максимально плотно, чтобы они не всплывали. Заливка рассолом: залейте огурцы горячим рассолом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Закройте банку плотной крышкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания. Маринование: храните огурцы в прохладном месте (холодильник или подвал) в течение 3-5 дней. За это время они пропитаются ароматами пряностей и станут хрустящими и упругими, как из бочки.

Советы:

Если хотите придать огурцам еще более насыщенный вкус, добавьте в рассол немного горчичных зерен или лаврового листа.

Огурцы лучше всего подавать охлажденными, так их вкус и хрусткость раскроются в полной мере.

Этот финский рецепт позволяет наслаждаться натуральными, вкусными маринованными огурцами уже через несколько дней. Простой в исполнении, он подарит вам ароматные и аппетитные огурцы, которые станут отличным дополнением к любому блюду.