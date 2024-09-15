Пропадет с полок магазина с 16 сентября: россияне готовятся к неприятному сюрпризу - купите заранее, чтобы не платить втридорога

Как рассказал эксперт из университета "Синергия" Евгений Жукова, уже в ближайшее время цена на черный чай в России вырастет. При этом изменения могут достигать 10%.

В своем интервью изданию "Газета.ru" Евгения отметила, что ключевая причина роста цен на чай - зависимость России от рынка других стран. Возможности нашей страны покрывают на сегодняшний день лишь 20% рынка, остальное - экспорт. Сейчас наблюдаются проблемы в логистике из-за некоторых трудностей на международной арене, а также климатических изменений в странах, которые поставляют нам чай. Например, если взять Индию, так наблюдается некоторая засуха. Результат - сокращение производства чая по стране. В результате мы можем столкнуться с повышением цен не только на 10, но и значительнее - на 20 и более процентов.

Различное влияние на сорта чая

При этом отмечается экспертами, что ключевые изменения в цене будут распространяться только на черный чай в пакетиках. И именно он и пользуется наибольшим спросом у россиян. А вот наиболее эксклюзивные сорта чая, вероятно, не так сильно отреагируют на изменения на мировой арене. Зеленый чай, улун ли пуэр подорожают максимум на 5%.

Чайное предпочтение россиян

Черный чай остается основным выбором для 85% россиян, тогда как зеленый чай предпочитают около 10% населения, остальные же выбирают травяные смеси. Несмотря на предполагаемое повышение цен, чай продолжает быть одним из самых любимых напитков в стране.

Итог

Рост цен на чай в России — это результат множества сложных факторов, начиная от зависимости от импорта и заканчивая глобальными климатическими проблемами. Эти изменения могут постепенно повлиять на выбор и потребительские привычки россиян, хотя чай и остается одним из национальных напитков.