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Привычка Сталина, которая помогала ему быть трезвым на длительных застольях

Среди всех напитков Сталин особо выделял "Хванчкару" — полусладкое красное вино, производимое в гористых районах Грузии.

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Иосиф Сталин, центральная постать в истории СССР, известен не только своими политическими достижениями, но и выраженными гастрономическими уклонами, в особенности в выборе вин. Он предпочитал напитки, которые подчеркивали его грузинское наследие.

Среди всех напитков Сталин особо выделял "Хванчкару" — полусладкое красное вино, производимое в гористых районах Грузии. Это вино, ценящееся за глубокий аромат и насыщенный вкус, занимало особое место на его столе и в его сердце.

Кроме "Хванчкары", круг любимых вин Сталина расширялся до таких сортов, как Киндзмараули, Саперави, Цинандали и Мукузани. Эти вина были неизменными участниками как официальных приемов, так и личных встреч.

В то время как Сталин оценивал и некоторые изысканные французские вина, произведенные из таких сортов винограда как Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло, искреннее предпочтение всегда оставалось за грузинскими винами. Они отражали его глубокую связь с культурой родины.

Не ограничиваясь вином, Сталин также проявлял склонность к коньяку и шампанскому. Было принято начинать застолья с коньяка, а ближе к концу жизни он предпочитал добавлять в шампанское минеральную воду, что, возможно, помогало ему сохранять ясность ума во время длительных встреч.

Сталин известен тем, что никогда не злоупотреблял алкоголем, а использовал его для укрепления дружеских и дипломатических связей, демонстрируя при этом грузинское гостеприимство.

Эти аспекты его жизни не только выделяют его личные вкусовые предпочтения, но и подчеркивают стремление сохранить связь с культурным наследием Грузии, продолжая вызывать интерес к его личности на протяжении многих лет после его смерти.

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