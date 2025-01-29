«Пришлют вместе с пенсией в феврале»: россиянам, которые получает пенсию, придет на карту приятный сюрприз
PROKAZAN
Февраль 2025 года принесет приятные финансовые новости для российских пенсионеров. Ряд банков предлагает дополнительные денежные выплаты в рамках специальных программ лояльности.
Эти инициативы направлены на поддержку пожилых граждан и позволяют получить бонусы без лишних условий.
Как пенсионеры могут получить выплаты от банков?
Многие российские банки с прошлого года внедрили социальные программы, направленные на стимулирование клиентов пенсионного возраста. В рамках этих инициатив граждане могут получить дополнительные выплаты на свои пенсионные карты, просто сменив банк или воспользовавшись специальными предложениями.
Какие банки выплачивают бонусы?
- ПСБ (Промсвязьбанк) начислит 2 000 рублей пенсионерам, которые переведут свои выплаты на карту банка.
- Почта Банк предлагает 1 000 рублей за привлечение новых клиентов, выбравших их пенсионную программу.
Эти предложения позволяют пожилым гражданам улучшить свое финансовое положение без дополнительных затрат и сложных условий.
Почему это выгодно?
- Бесплатное получение бонусов — достаточно выбрать удобный банк.
- Удобные условия — пенсионные начисления продолжают поступать на карту, но с дополнительной выгодой.
- Финансовая поддержка — возможность получить приятный денежный бонус в начале года.
Как воспользоваться программами?
Чтобы получить выплаты, пенсионерам достаточно обратиться в выбранный банк, оформить пенсионную карту и подать заявление на зачисление пенсии. Эти программы делают финансовую жизнь пожилых граждан более комфортной, а бонусные выплаты — приятным дополнением к пенсии.
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