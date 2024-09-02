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Принцесса Норвегии вышла замуж за американца, он называет себя шаманом

Принцесса Норвегии Марта Луиза и американский ш...

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Принцесса Норвегии Марта Луиза и американский шаман Дурек Верретт сочетались браком в живописном норвежском городе Гейрангер. Сообщение о свадьбе, которая прошла в минувшую субботу, вызвало значительный общественный интерес и стало событием, заметным далеко за пределами Норвегии, сообщает Reuters.

Союз культур и традиций

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт впервые объявили о своих отношениях в 2019 году, и с тех пор их союз ожидался с большим интересом. Верретт, который занимается проведением спиритических сеансов и онлайн-курсов, внесет в королевскую семью свежий взгляд и новую энергию. Сам он утверждает, что является шаманом шестого поколения и помогает людям жить в гармонии с собой.

Церемония и гости

Свадьба принцессы и шамана собрала не только ближайших родственников, но и многих знаменитостей, включая членов королевских семей Швеции и Норвегии, а также инфлюенсеров и звезд норвежской эстрады. Сама церемония была наполнена теплом и уютом, что подчеркивает неформальный стиль пары.

Принцесса, шаман и их миссия

Марта Луиза, которая ранее заявляла о своем даре общения с ангелами и основала образовательный центр, видит в своем союзе с Верреттом не просто личное счастье, но и возможность продолжать свою миссию по помощи людям. Верретт, с его уникальным бэкграундом и профессией, добавляет этой миссии новые грани.

Импликации для королевской семьи

По правилам, Дурек Верретт не получит официального титула и не будет влиять на линию наследования, подобно другим европейским монархиям, где браки с "простолюдинами" не ведут к изменениям в престолонаследии. Например, принцесса Японии Мако потеряла свои королевские привилегии после брака с неблагородным, в то время как британские и норвежские монархии приняли более либеральные правила.

Эта свадьба не только символизирует объединение двух очень разных людей и культур, но и подчеркивает эволюцию королевских традиций в современном мире. Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт продолжат вдохновлять многих своим примером того, как можно сочетать королевские обязанности с личным счастьем и духовным поиском.

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