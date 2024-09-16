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Принц Гарри остается последние дни с Меган Маркл перед расставанием

Принц Гарри планирует отметить своё 40-летие в ...

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Принц Гарри планирует отметить своё 40-летие в кругу друзей, оставив Меган Маркл и детей в Калифорнии. По данным инсайдеров, герцог Сассекский собирается провести вечеринку в Монтесито, где он живёт с семьёй, а затем отправиться на несколько дней в поездку с мужской компанией. Это решение вызывает интерес, поскольку Гарри всё больше выражает недовольство своей жизнью в США и задумывается о возвращении в Великобританию и в королевскую семью.

Разногласия внутри семьи?

Пока Гарри отправляется праздновать с друзьями, Меган Маркл остаётся дома с их детьми — Арчи и Лилибет. Источники утверждают, что принц всё чаще стремится к одиночным визитам в Великобританию, тогда как Меган предпочитает избегать этих поездок. Она, напротив, нашла радость в международных визитах, таких как её недавние поездки в Нигерию и Колумбию, где она получила значительное внимание со стороны властей и прессы.

Гарри раздумывает о возвращении в Британию?

Слухи о том, что младший сын короля Карла III рассматривает возможность возвращения в королевскую семью, продолжают набирать обороты. Инсайдеры утверждают, что Гарри всё чаще выражает чувство, что сбился с пути после переезда за океан. Более того, он недавно уволил около двух десятков американских сотрудников, что, по мнению наблюдателей, может быть признаком больших перемен в жизни принца.

Бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррелл, который долгое время находился рядом с принцессой Дианой, отметил, что Гарри, вероятно, сожалеет о своём решении покинуть Великобританию. «Если Гарри не сожалеет, у него нет души», — цитирует Баррелла издание The Sun. Эти слова отражают растущие настроения в британском обществе, где многие продолжают обсуждать, каким будет дальнейший путь герцога Сассекского.

Что ждёт Гарри впереди?

Неопределённость вокруг будущего Гарри становится всё более заметной. Он консультируется с доверенными лицами и ищет пути вернуться на родину, но остаётся вопрос, как это скажется на его отношениях с Меган. Многие задаются вопросом: удастся ли Гарри найти баланс между семейной жизнью и его связью с королевской семьёй?

Время покажет, какой выбор сделает младший наследник британского престола, но одно ясно — его 40-летие может стать не только поводом для праздника, но и отправной точкой для серьёзных перемен в жизни герцога Сассекского.

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