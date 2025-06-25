Приготовьтесь: с 1 июля жителей России ждёт крупнейшая денежная реформа со времён 90-х

Центробанк России запускает цифровой рубль — электронный аналог наличных. Эта валюта станет третьей формой российских денег, наряду с бумажными купюрами и безналичными средствами.

Вы, вероятно, уже слышали о новом типе денег, который не только является технологической новинкой, но и важным стратегическим шагом. Реформа затронет как предпринимателей, так и обычных граждан. Подобных изменений в России не было с переходом на рубль в 90-х годах прошлого века.

Что такое цифровой рубль и как им пользоваться

Цифровой рубль — это уникальный электронный код, который хранится на платформе Центробанка. Он не имеет физической формы и существует только в цифровом формате.

Чтобы начать пользоваться цифровым рублём, нужно зайти в раздел «Цифровой рубль» в мобильном приложении банка. Пополните кошелёк с рублёвого счёта, и через некоторое время средства будут доступны. В настоящее время система находится на стадии тестирования, и доступ к переводам, оплате по QR-коду и автоплатежам предоставлен пользователям 13 банков в 11 городах.

В чём отличие цифрового рубля от криптовалюты

Цифровой рубль — это официальные деньги, а не частная криптовалюта. Центробанк контролирует его выпуск, что обеспечивает стабильность обменного курса.

В отличие от биткоина, цифровой рубль не ограничен по количеству. Все операции фиксируются в защищённой базе данных, исключая возможность подделки, а данные о пользователях зашифрованы специальными алгоритмами.

Когда цифровой рубль будет доступен для всех

На данный момент система проходит пилотное тестирование для ограниченного числа пользователей. В дальнейшем к системе подключат все банки и торговые точки. Кредиты в цифровых рублях пока не доступны, но долговые обязательства будут списываться автоматически.

Полный запуск цифрового рубля планируется после устранения рисков, таких как кибератаки и проблемы с конфиденциальностью.

Как реформы повлияют на бизнес

Для бизнеса выгоднее будет принимать платежи через цифровой рубль. Комиссия за эквайринг снизится с 3% до 0,3%, однако кэшбек за покупки отменяется.

Для государства цифровая валюта имеет несколько важных преимуществ: улучшение контроля за расходами и снижение теневого оборота наличных.

Операции без наличных денег упростят борьбу с незадекларированными сделками. Переход на цифровой рубль повысит финансовую безопасность страны и ускорит расчёты между бизнесом и гражданами. Подготовьтесь к переменам уже сейчас.

