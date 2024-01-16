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«Приготовьтесь к апокалипсису»: синоптики экстренно изменили прогноз на неделю

«Приготовьтесь к апокалипсису»: синоптики экстренно изменили прогноз на неделю

mixnews.lv

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Российские синоптики предупреждают граждан страны, что на текущей неделе погода будет крайне неблагоприятной, а в некоторых регионах ужасной настолько, что специалисты просят не выходить россиян из дома, если для этого нет серьезных причин, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно прогнозу погоды, что текущая неделя принесет настоящий снежный апокалипсис на Сахалин. В течение данного периода на юге острова ожидается сильный снегопад, иногда достигающий очень высокой интенсивности. Прогнозируется также метель, с видимостью на дорогах до 500 метров. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Тяжелые условия ожидают также Урал. Синоптики предупреждают о сильных морозах, вызванных высоким давлением антициклона. В ряде районов, таких как Челябинская область, температура может опуститься до 30 градусов ниже нуля, а на севере Свердловской области ожидаются показатели до 28 градусов ниже нуля.

Вместе с тем шокирующая климатическая обстановка ожидает и столицу Республики Татарстан, Казань. Всего за 4 дня на текущей неделе в городе выпадет 54,9 мм осадков, учитывая то, что месячная норма за январь равна всего 45 мм. Снежный армагеддон будет сопровождаться мощными порывами ветра до 17 метров в секунду.

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