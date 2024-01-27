Приготовьтесь, февраль нам всем подгадит: названы даты аномальных снегопадов в феврале

Согласно прогнозу, первые три дня февраля будут характеризоваться низкими температурами: дневные значения воздуха составят от -9 до -11 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится до -17...-19 градусов. В первой половине месяца температурный режим будет колебаться в пределах -5...-7 градусов. Однако, во второй половине месяца ожидается некоторое потепление, и температура поднимется до -1...-5 градусов.

Кроме того, согласно метеорологическому прогнозу, 11 и 17 февраля возможны сильные снегопады. Умеренные осадки в виде снега прогнозируются на 5, 7, 19 и 21 февраля. На 6, 22, 23, 24 и 26 числах ожидается дождь со снегом.