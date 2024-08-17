Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Придется делиться». Пенсионеров, которые живут в квартире одни, огорошит сюрприз с 12 августа

В современном обществе одним из приоритетных на...

b-port.com

Подписаться в Telegram

В современном обществе одним из приоритетных направлений социальной политики является забота о старшем поколении, особенно о тех его представителях, кто остается одинок. В ответ на эту актуальную проблему власти запустили новаторский проект, который направлен на помощь одиноким пенсионерам, страдающим от отсутствия ежедневной поддержки. О деталях этой инициативы рассказывает известный пенсионный эксперт Сергей Власов.

Центральным элементом проекта являются специальные устройства, которые предназначены для автоматического вызова экстренной помощи в случае необходимости. Эти гаджеты, выполненные в виде браслетов или медальонов, оснащены датчиками, которые реагируют на нештатные ситуации, такие как падение человека. В случае активации датчика система незамедлительно оповещает соответствующие службы, обеспечивая быстрое реагирование на возможные происшествия.

Однако для получения такого устройства пенсионерам необходимо предоставить определенные личные данные, что вызывает обеспокоенность у сторонников прав на конфиденциальность. Сергей Власов подчеркивает, что целью проекта является обеспечение безопасности пожилых людей, однако он признает, что требование к раскрытию личной информации может сдерживать некоторых потенциальных участников.

В рамках программы право на получение "тревожного браслета" имеют одинокие пенсионеры старше определенного возраста, проживающие самостоятельно без посторонней помощи. Эта мера уже внедряется в ряде регионов, и ожидается, что с 11 августа многие пожилые граждане смогут воспользоваться данной возможностью.

Несмотря на явные преимущества проекта в плане повышения безопасности одиноких старших граждан, возникают вопросы о балансе между безопасностью и правом на приватность. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить необходимую защиту, не нарушая при этом личные права участников.

Инициатива, безусловно, играет важную роль в обеспечении достойной и безопасной жизни для одиноких пожилых людей, однако она также ставит перед обществом задачу находить деликатные решения, которые удовлетворяют как потребности в безопасности, так и в сохранении конфиденциальности. Это делает проект не только технологическим, но и этическим вызовом для всех участников.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Интересное в Казани

день назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

уничтожим тараканов

Новости Татарстана

день назад

Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

Новости Казани

день назад

После смертельного ДТП в Салмачах в реанимацию попал 9-месячный ребенок

установка керамического плинтуса в Москве

Новости Казани

день назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду

Новости Татарстана

день назад

Агент Минекаева не опровергла сведения о съемках в сериале с Бураком Озчивитом
Новости России
день назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске оштрафовали 98 пешеходов

Интересное в Казани

день назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

Новости Татарстана

день назад

Фигуристка Алина Загитова хочет исполнить авторскую песню на шоу

Новости Казани

день назад

Экс-глава «ИнтехБанка» не отправился в ИК из-за ущерба на 713 миллионов рублей
Массовое отравление произошло в Казанском кафе ...
Новости Татарстана
час назад

Массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара"

Новости Татарстана

день назад

Jony и «Кар-мэн» выступят на концерте ко Дню нефтяника в Нижнекамске 24 августа

Новости Татарстана

день назад

Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстанцам не заедать стресс

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки»
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
В Эко Парке Челнов отравили животных
Новости Татарстана
час назад

В Эко Парке Челнов отравили животных