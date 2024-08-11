При крушении самолета в Бразилии все погибли

В пятницу, 9 августа, произошло крушение самолета авиакомпании Voepass Linhas Aereas в районе бразильского города Виньеду. По данным местных властей и сообщениям Globo News, никто из находившихся на борту не выжил.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая в штате Санта-Катарина, подтвердил эту информацию и попросил собравшихся почтить память погибших минутой молчания. Это заявление добавило весомости сообщению о трагедии, подчеркнув всенациональный масштаб бедствия.

Согласно первым отчетам, турбовинтовой среднемагистральный самолет ATR 72, выполнявший внутренний рейс, разбился, имея на борту 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет следовал по маршруту в штате Сан-Паулу, однако причины крушения на данный момент остаются неизвестными.

Это происшествие вызвало глубокий резонанс в обществе и привлекло внимание к вопросам безопасности воздушного транспорта в регионе. На данный момент специалисты проводят тщательное расследование, чтобы установить причины трагедии и предпринять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Сообщество Виньеду, а также весь Бразилия, оплакивают потерю жизней в этой ужасающей авиакатастрофе, выражая соболезнования семьям и близким погибших. В память о жертвах крушения в различных частях страны проводятся траурные мероприятия, пишет interfax.ru.