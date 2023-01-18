Президент Путин сделал заявление по спецоперации на Украине: "Попытка прекратить эту войну"

Военные действия на Добнассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, включая и объявленную спецоперацию, имеют одну цель - прекратить эту войну. Об этом заявил глава государства Владимир Путин сегодня, 18 января, на встрече с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда в Петербурге.

"По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", - указал он.

По словам Путина, эти земли являются исторически российскими, Украине они отошли только с распадом СССР.

Он отметил, что киевские власти начали по сути истреблять людей, проживавших на этих территориях - "только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком и с традициями своего народа, своих предков".

