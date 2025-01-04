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Превосходит даже гречку: борется с запорами и уменьшает вес

Научные исследования подчеркивают преимущества ...

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Научные исследования подчеркивают преимущества пшена

Пшено, или просо, давно признано как питательный продукт. Современные научные работы подтверждают его исключительные свойства. Исследователи из Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) установили, что пшено способствует регуляции уровня сахара в крови. Эти результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, основаны на информации из 11 стран.

Чем полезно пшено?

Пшено имеет богатый состав, что делает его ценным продуктом для здоровья:

Белки и клетчатка: 6 граммов белка и 2 грамма клетчатки на порцию.

Витамины: комплекс витаминов группы B и фолиевая кислота.

Минералы: кальций, железо, магний, фосфор.

Положительное влияние на организм:

Улучшает работу кишечника и помогает при запорах.

Способствует сжиганию жиров.

Повышает чувствительность к инсулину, что особенно актуально для диабетиков.

Снижает уровень триглицеридов, поддерживая здоровье сердца.

Ограничения и предостережения

Несмотря на его достоинства, пшено имеет некоторые ограничения:

Для тех, кто страдает заболеваниями щитовидной железы, следует ограничить его потребление из-за влияния на усвоение йода.

При гастрите или повышенной кислотности пшено может быть нежелательным.

Избыточное употребление может вызвать проблемы с пищеварением.

В третьем триместре беременности его следует вводить в диету с осторожностью из-за возможных расстройств ЖКТ.

Индивидуальная непереносимость может проявляться, хотя это встречается редко.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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