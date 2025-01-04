Превосходит даже гречку: борется с запорами и уменьшает вес

Научные исследования подчеркивают преимущества пшена

Пшено, или просо, давно признано как питательный продукт. Современные научные работы подтверждают его исключительные свойства. Исследователи из Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) установили, что пшено способствует регуляции уровня сахара в крови. Эти результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, основаны на информации из 11 стран.

Чем полезно пшено?

Пшено имеет богатый состав, что делает его ценным продуктом для здоровья:

Белки и клетчатка: 6 граммов белка и 2 грамма клетчатки на порцию.

Витамины: комплекс витаминов группы B и фолиевая кислота.

Минералы: кальций, железо, магний, фосфор.

Положительное влияние на организм:

Улучшает работу кишечника и помогает при запорах.

Способствует сжиганию жиров.

Повышает чувствительность к инсулину, что особенно актуально для диабетиков.

Снижает уровень триглицеридов, поддерживая здоровье сердца.

Ограничения и предостережения

Несмотря на его достоинства, пшено имеет некоторые ограничения:

Для тех, кто страдает заболеваниями щитовидной железы, следует ограничить его потребление из-за влияния на усвоение йода.

При гастрите или повышенной кислотности пшено может быть нежелательным.

Избыточное употребление может вызвать проблемы с пищеварением.

В третьем триместре беременности его следует вводить в диету с осторожностью из-за возможных расстройств ЖКТ.

Индивидуальная непереносимость может проявляться, хотя это встречается редко.