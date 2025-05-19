Ученые из ЮУрГУ создали технологию, повышающую эффективность электродвигателей
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Исследователи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) представили инновационную технологию для асинхронных электродвигателей, позволяющую повысить их эффективность до 50% по сравнению с текущими решениями. Такие моторы используются на большинстве промышленных предприятий по всему миру.
Ключ к эффективности — в управлении магнитным полем. В стандартных двигателях оно остаётся постоянным, тогда как новая система автоматически регулирует его мощность в зависимости от нагрузки.
При слабой нагрузке поле ослабляется.
При пиковой — усиливается.
Это позволяет двигателю адаптироваться к рабочим условиям и существенно сокращать энергопотери — до 2 раз, сообщили в Минобрнауки РФ. В результате уменьшается нагрузка на энергосети и снижаются затраты предприятий.
По данным ведомства, до 80% оборудования на промышленных объектах по всему миру работает именно на асинхронных электродвигателях. Внедрение новой технологии может стать прорывом в сфере энергосбережения.
Как пишет ТАСС, одна из крупных компаний нефтедобычи уже заказала партию контроллеров на базе этой разработки. Ожидается, что это повысит надёжность оборудования и сократит расходы на электроэнергию.
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