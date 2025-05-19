В Татарстане 19 мая ожидаются грозы, град и ветер до 20 м/с

В Татарстане 19 мая ожидается ухудшение погодных условий из-за западного циклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В течение дня небо будет облачным с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах — особенно на западе республики — осадки будут сильными, возможны грозы и град.

Ветер — южный и юго-западный, со скоростью 6–11 м/с. Местами порывы усилятся до 15–20 м/с, в Казани — до 15–17 м/с.

Температура воздуха в дневное время составит +18…+23°С, в Казани — от +20 до +22°С.

Синоптики рекомендуют соблюдать осторожность на улице и учитывать погодные условия при планировании поездок.