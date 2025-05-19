Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане 19 мая ожидаются грозы, град и ветер до 20 м/с

Циклон с запада принесёт сильные осадки, шквали...

Pro Город

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане 19 мая ожидается ухудшение погодных условий из-за западного циклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В течение дня небо будет облачным с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах — особенно на западе республики — осадки будут сильными, возможны грозы и град.

Ветер — южный и юго-западный, со скоростью 6–11 м/с. Местами порывы усилятся до 15–20 м/с, в Казани — до 15–17 м/с.

Температура воздуха в дневное время составит +18…+23°С, в Казани — от +20 до +22°С.

Синоптики рекомендуют соблюдать осторожность на улице и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Новости Татарстана

день назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

таракан лекарство

Новости Татарстана

23 часа назад

Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Интересное в Казани

3 дня назад

“В самый тяжелый момент жизни люди стоят в очередях”: основатель ритуальной компании заявил о необходимости цифровизации в сфере похоронных услуг

замена лямбда-зонда цена в Краснодаре

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей

Новости Казани

19 часов назад

Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала

Не у нас

14 часов назад

Загадочный гул охватил всю Землю: ученые объяснили природу аномалии

Новости Казани

14 часов назад

В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона
Новости Татарстана
день назад

На зоны наблюдения за БПЛА в Татарстане потратят 67 миллионов рублей

Исполнителем работ станет концерн «Алмаз-Антей»

Не у нас

час назад

Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо

Не у нас

час назад

Ученые из ЮУрГУ создали технологию, повышающую эффективность электродвигателей

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 19 мая ожидаются грозы, град и ветер до 20 м/с

Новости Казани

час назад

В Казани на капремонт дорог в поселках направят почти 1,5 млрд рублей
В Казани цены на «вторичку» остаются стабильным...
Новости Казани
16 часов назад

В Казани цены на «вторичку» остаются стабильными при падении в других регионах РФ

Не у нас

14 часов назад

Прочнее стали: в США создали древесину нового поколения

Новости Казани

16 часов назад

За сутки в Казани произошло 134 ДТП

Новости Казани

19 часов назад

Защитник «Рубина» вошел в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ
Чем заняться женщинам в Казани: небанальные иде...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Чем заняться женщинам в Казани: небанальные идеи от 350₽ в час