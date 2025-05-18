В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей

В Татарстане желающим заключить контракт с Минобороны РФ обещают до 2,8 миллиона рублей. Это одна из самых высоких единовременных выплат в стране.

Сумма формируется из трёх источников:

2,1 млн рублей — из бюджета Татарстана

400 тыс. рублей — от Минобороны РФ

до 300 тыс. рублей — от муниципалитетов и предприятий

В Казани обратиться можно в Центр "Батыр". Подробности: heroes-tatarstan.ru или по телефону 8 (800) 222-59-00.