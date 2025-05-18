В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей
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В Татарстане желающим заключить контракт с Минобороны РФ обещают до 2,8 миллиона рублей. Это одна из самых высоких единовременных выплат в стране.
Сумма формируется из трёх источников:
2,1 млн рублей — из бюджета Татарстана
400 тыс. рублей — от Минобороны РФ
до 300 тыс. рублей — от муниципалитетов и предприятий
В Казани обратиться можно в Центр "Батыр". Подробности: heroes-tatarstan.ru или по телефону 8 (800) 222-59-00.
- Программа действует с 6 июля 2024 года — её инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей — ключевая задача республики.
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